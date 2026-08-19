Suscribieron acuerdo de colaboración para uso de IA en la gestión pública, sector productivo y formación ciudadana

En un encuentro realizado en el Centro Cívico de Córdoba, la Provincia y la empresa Salesforce suscribieron un Memorando de Entendimiento (MoU) para establecer una colaboración orientada al uso de inteligencia artificial en la gestión pública, el sector productivo y la formación ciudadana.

El acuerdo se estructura en tres ejes: la modernización del Estado a través de inteligencia artificial agéntica, el fortalecimiento del ecosistema productivo provincial y la capacitación en habilidades de IA para funcionarios y ciudadanos.

Suscribieron el documento Marcos Torres, ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, y Rodrigo Pérez Limpias, secretario de Innovación e Infraestructura de la Gestión, en representación de la Provincia de Córdoba, junto a Alejandro Anderlic, director de Asuntos Gubernamentales y Externos para América Latina de Salesforce.

Como parte de la jornada, el equipo de la Secretaría de Innovación e Infraestructura de la Gestión presentó a la delegación de Salesforce dos desarrollos propios de la Provincia: la implementación de IA agéntica en infraestructura y los avances en inteligencia artificial aplicada al CiDi (Ciudadano Digital), la plataforma de identidad digital de Córdoba.

«Esta alianza estratégica nos permite seguir ampliando las oportunidades de capacitación, especialmente para nuestros jóvenes, acercándoles conocimientos y herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías y a las demandas del mundo del trabajo”, destacó el ministro Marcos Torres.

“La inteligencia artificial -continuó- está transformando la manera en que producimos y trabajamos, y nuestro desafío es acompañar esa transformación para que cada vez más cordobeses puedan formarse, crecer y acceder a nuevas oportunidades de empleo a lo largo y ancho de la provincia«, agregó el funcionario.

Por su parte, Pérez Limpias agregó: «Queremos que la innovación se traduzca en mejores servicios, más capacidades locales y soluciones que mejoren la vida de los cordobeses. Córdoba tiene el talento y el ecosistema necesarios para liderar esta transformación de manera responsable y con una mirada federal”.

A la vez, Anderlic señaló: «Para Salesforce, la transformación digital y la adopción de la inteligencia artificial adquieren su verdadero sentido cuando generan oportunidades reales para la gente y fortalecen las economías locales”.

El ejecutivo consideró que Córdoba combina una sólida visión pública con una potencia académica y privada única. “Este memorando representa un compromiso mutuo para acelerar el desarrollo del ecosistema tecnológico cordobés, democratizar las habilidades del futuro y construir un modelo de gestión pública más ágil, inteligente y cercano al ciudadano«, afirmó.

En materia de modernización, la colaboración acompaña la estrategia de transformación digital que la Provincia desarrolla desde hace más de 20 años con CiDi como plataforma central. Salesforce aportará su experiencia global en inteligencia artificial y agentes autónomos para potenciar la infraestructura tecnológica del Estado y ampliar las capacidades de la plataforma.

El eje de capacitación contempla el uso de la plataforma de aprendizaje en línea de Salesforce como herramienta de formación en habilidades digitales y de inteligencia artificial para funcionarios públicos y ciudadanía en general.

Salesforce participó de la U.S. AI Fair que se realizó en la ciudad de Córdoba, donde la compañía comparte su visión sobre inteligencia artificial agéntica para gobiernos y empresas con el ecosistema tecnológico provincial.

Córdoba es la segunda provincia argentina con la que Salesforce suscribe un acuerdo de colaboración, tras el firmado con Entre Ríos en julio de este año, y se suma a la agenda que la compañía inició a nivel nacional con el MoU suscripto con el Gobierno nacional durante Argentina Week 2026.

Participaron además Walter Caudana, subsecretario de Innovación e Infraestructura de la Gestión y Jesica Libsfrant. Por parte de Salesforce estuvieron presentes Marcelo Guajardo, gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para el Cono Sur, y Sebastián Maffeo, vicepresidente regional para Sector Público.