«Tejiendo Historias» en Morteros: Comienza nueva acción solidaria

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Políticas Sociales y la Secretaría de Salud, invita a participar de una nueva edición de esta propuesta comunitaria que dará inicio el miércoles 6 de mayo.

“Tejiendo Historias” es un espacio solidario y participativo destinado a la confección de frazadas que serán entregadas a personas en situación de vulnerabilidad durante el invierno. Además, busca generar un ámbito de encuentro, diálogo y trabajo compartido entre vecinas y vecinos de la ciudad.

La participación es abierta a toda la comunidad, con o sin experiencia en tejido. Se recomienda asistir con agujas y lanas. También se recibirán donaciones de cuadritos tejidos, frazadas terminadas o materiales, que serán destinados a esta acción solidaria.

Esta iniciativa forma parte de las políticas sociales municipales que promueven la integración, la participación activa y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Datos importantes:

Lugar: Hogar de Día Adela Sartori

Días: miércoles y viernes

Horario: de 9:30 a 11:00hs

Consultas: Dirección de Políticas Sociales 3562 15409711