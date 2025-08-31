Turismo Pista Clase 2: El Brinkmanense Franco Nazzi pudo hacer podio en Río IV

Santiago Lantella y el Renault Kwid del Jack Competición se impusieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la séptima fecha de la temporada 2025. Lucas Garro y Franco Nazzi completaron el podio.

La competencia arrancó con procedimiento de pista húmeda y Francisco Calo lideró el pelotón, mientras que Thomas Marchesin cometió un exceso y perdió su lugar a manos de Garro y Nazzi. Sin embargo, la velocidad se interrumpió por los despistes de Valentino Mattive y Saul Eidilstein. La prueba se reanudó en el cuarto giro y se produjo un incidente, donde Matías Clapier le pegó de atrás a Marchesin en el frenaje de la curva 1.

Esta última situación volvió a pausar las acciones y en la vuelta número seis apareció nuevamente la bandera verde. La lucha estaba entre Pablo Vázquez, Joaquín Melo, Rubén Santana, Santiago Lantella, Walter López, Facundo Onandía y Jonas Maurelli. Sobre la mitad de la prueba, el líder hacía una luz de ventaja y la novedad era el retraso de Melo por un exceso, mientras que Vázquez batallaba por contener a Lantella.

El fuera de pista de Valentino Spinella provocó otra neutralización. La velocidad trajó un incidente que tuvo como protagonistas a Vázquez, Facundo Ríos y Onandía, siendo estos dos últimos los que no pudieron continuar. El Auto de Seguridad volvió a la cinta asfáltica y el tiempo máximo comenzaba a consumarse.

A siete minutos para el cierre, se reanudó la prueba y cambió la vanguardia porque Garro y Lantella doblegaron a Calo para dejarlo en el último escalón del podio. La tensión se apoderó del final porque el actual campeón dio cuenta del crédito de Tierra del Fuego para pasar al frente, quien también perdió con el joven de San Gregorio.

La definición tuvo un epílogo electrizante, donde Caló intentó ir por la punta y se pasó en la curva 1, quedándose con las manos vacías. En el cierre, Lantella cometió un pequeño exceso y se le vino encima Garro, pero el hombre de Balcarce aguantó para sumar su segundo éxito del año.

Nazzi culminó tercero, Juan Cruz Paulides le arrebató el cuarto puesto a López, Alan Buchholz finalizó sexto, Maurelli séptimo, Melo octavo, Santiago Arrigoni noveno y Agustín Bovone décimo.

Los Comisarios Deportivos analizaron situaciones después de la competencia y resolvieron la exclusión de Clapier por el incidente con Marchesin y a Onandía por la maniobra que lo involucró junto a Ríos y Vázquez. En tanto, Nicolás Herrera fue apercibido por volver mal a la pista.

La octava fecha de la temporada 2025 de la Clase Dos del Turismo Pista tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en el autódromo de San Jorge.