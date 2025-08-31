Con éxito «Pasión sobre Ruedas» de Club Bertossi, organizó encuentro anual de Patín

Como estaba previsto, este domingo 31 de agosto, la Escuela “Pasión sobre Ruedas” del Club Deportivo Barrio Bertossi, organizó su Festival Anual de Patín Artístico.

El evento, fue reprogramado, teniendo en cuenta que en principio se iba a realizar el día sábado, pero por las lluvias anunciadas en la región, se priorizó la seguridad de las delegaciones visitantes, y se trasladó al día siguiente.

Cerca de las 11 de la mañana, se puso en marcha con la presentación de cada una de las delegaciones, entre ellas, Club San Jorge de Brinkmann y la Escuela “Pasión Sobre Ruedas” de Bertossi, y de localidades vecinas como Morteros, Altos de Chipión, Balnearia, Sunchales, entre otras.

Cerca de 300 patinadores le dieron un marco colorido y cada una de las presentaciones de los diferentes niveles, recibieron la aprobación del público, que en gran número se dio cita en el Salón del Club organizador.

El Pte Javier Allochis dio la bienvenida a las delegaciones participantes, y dejó un saludo del Intendente Municipal Mauricio Actis, adhiriendo al tradicional encuentro.