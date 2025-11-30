U15 del Basquet Femenino de Centro Bicampeón 2025 de la Morterense

Las chicas de U15 de básquet femenino de Centro también son bicampeonas invictas del Asociativo.

En el triangular final, realizado este jueves en el poli rojinegro, Centro venció a San Isidro 86-22 (Esperanza Chicco 20, Frida Sacavino 19, Alma Barbero 18) y a Tiro Federal 68-37 (Alma Barbero 32, Esperanza Chicco 11).

De esta manera Centro es campeón tanto del apertura como del clausura en todas las categorías formativas de la Morterense.

La semana próxima se define primera división donde Centro también será protagonista enfrentando a Libertad de Villa Trinidad.