Voley de Centro obtuvo Copa de Oro en sub 16, y Copas de Plata en sub 12 y sub 13

Las chicas de la categoría Sub 16 del Voley de Centro, son campeonas del Torneo Clausura de la Liga Morterense.

En la definición que se jugó anoche en el Poli Rojinegro, Centro venció en semifinales a Nueve de Morteros por 2-1.

Luego, en la gran final las chicas liquidaron el partido en sets corridos y de esta manera se consagraron nuevamente campeonas.

Cabe aclarar que en la primer parte del año, Centro también fue campeón del Torneo Apertura, asegurando el título de Campeón Absoluto es esta categoría

SUB 12 DE VOLEY OBTUVO LA COPA DE PLATA

El Polideportivo recibió en la jornada de hoy la definición de la Copa de Plata en categoría Sub 12, en la que las chicas rojinegras se quedaron con el primer puesto.

Debido a su condición de mejor equipo clasificado entre los que ingresan a la competencia, Centro esperaba rival en el triangular final entre Porteña Asociación, Atlético Miramar, Sportivo Blanearia y San Jorge.

Ya en el triangular, en primer lugar superaron a Sportivo Balnearia por 2-1 y luego 2-0 a Porteña Asociación, obteniendo de esta manera el primer puesto de la Copa de Plata del Torneo Clausura de la Liga Morterense.

CAMPEONAS COPA DE PLATA SUB 13

La categoría Sub 13 del Voley Rojinegro obtuvo el primer puesto en la Copa de Plata del Torneo Clausura que se disputó en la jornada de hoy en las instalaciones de Poteña Asociación.

Las chicas, en la fase previa superaron a Atlético Miramar por 2-0, para así acceder al triangular final.

Allí, le ganaron 2-0 a San Jorge primero y a el equipo local después, obteniendo de esta manera el primer puesto de la Copa de Plata de la Liga Morterense.