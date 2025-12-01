Tiro Federal de Morteros es el segundo finalista del Torneo Campeonato

Tiro Federal y deportivo Morteros venció 2 a 0 a Sportivo Sacanta en el Bautista Monetti, por las semifinales del Torneo Campeonato de la Liga Regional de Fútbol San Francisco.

Los goles fueron conquistados por Lucas Volken a los 37 del primer tiempo y de Miqueas Lapalma a los 23 del segundo tiempo.

De esta manera jugará la final frente a Rivadavia de Río Primero, que dejó en el camino a Nueve de Morteros por la vía del penal.

Esdte lunes, en la sede de la Liga Regional, se sortea la localía (ida y vuelta).

Además, con este triunfo se metió en el Federal Amateur del 2026.