Fútbol Infantil: Centro pasó a semis por el Torneo Clasificatorio

El fútbol Infantil de Centro Social recibió a Sportivo Pozo del Molle, por los cuartos de final del Torneo Clasificatorio, logrando el acceso a semis.

Todos los resultados:

Promo: empate 1-1 (Bautista de Paúl). Victoria 3-2 a penales (Bautista de Paúl, Benicio Possetto y Tiziano Reynoso).

Pre infantil: victoria 2-0 (Ian Gallo y Manuel Amprimo).

Infantil: victoria 1-0 (Jeremías Tomasini).

Pre juvenil: derrota 3-2 (Lautaro Gudiño y Alejo Roldán).

Juvenil: victoria 1-0 (Álvaro Schaper).

En semifinales, el rojinegro enfrentará al ganador entre Social de Chipion y Sportivo Suardi.