Campeonato Argentino de Newcom: Deportistas Brinkmanenses en Selección de Córdoba

Cuatro jugadoras de Newcom de Centro Social, fueron seleccionadas para integrar el equipo de la provincia de Córdoba, que participará en el Campeonato Argentino de Selecciones en la ciudad de Chapadmalal, del 4 al 7 de diciembre.

Ellas son:

Luciana Berra

Graciela Chiapero

Patricia Perracino

Sandra Rostagno

Las deportistas del rojinegro participaron de entrenamientos en Embalse, Río Cuarto, Alta Gracia y General Cabrera.

¡Muchos éxitos a nuestras representantes y a todos el equipo Cordobés en esta importante competencia nacional!