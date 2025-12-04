Atletas de Bertossi participaron de Maratón de Arroyito

El pasado domingo 30 de noviembre cinco atletas del grupo A.B. del club participaron de la última carrera del año del campeonato Gran Prix San Justo en la ciudad de Arroyito. Compitieron en las distancias 5k y 21k obteniendo lo siguientes resultados:

Distancia 5k:

Marcos Ramallo, 3° puesto general y 3° puesto en el campeonato.

Aldana Vercelli, 6° puesto general

Antonella Vercelli, 7° puesto general

Raúl Vega, finisher debutando en su categoría

Distancia 21k:

Mayco Rodríguez, 3° puesto en su categoría