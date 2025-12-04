Fútbol Infantil: San Jorge a Semifinales del Torneo Absoluto

En la noche del martes completamos la fecha de cuartos de final (suspendida el pasado viernes) visitando a Tiro Federal. Fue una jornada apasionante, con partidos vibrantes y definiciones propias de estas instancias decisivas.

Ahora aguardamos por nuestro rival de semifinales, que saldrá del duelo entre Almafuerte de Las Varillas y Belgrano de La Para, a disputarse este viernes.

Resultados y goles de la serie ante Tiro Federal

Promocional: 2–0

Preinfantil: 1 (1) – 1 (3) • Gol: Lautaro Masini

Infantil: 1 (3) – 1 (4) • Gol: Agustín Albarracín

Prejuvenil: 0–1 • Gol: Román Ponce

Juvenil: 2–3 • Goles: Kevin Dardatti y Matías Rodríguez (2)