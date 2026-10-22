Una multitud acompañó el «Amistad Solidario»

Con un gran marco de público que acompañó a los niños, se vivió este miércoles por la noche una nueva edición del evento «Amistad Solidario» en la Ciudad Deportiva de Centro Social.

En esta oportunidad fueron protagonistas los pequeños de categorías 2018, 2019 y 2020 de clubes de la región, quienes disfrutaron de esta hermosa noche de fútbol y mucha diversión.

La entrada al evento tuvo un costo de $2000 y todo lo recaudado será destinado, como es habitual, a instituciones locales.

¡Ya palpitamos la magia del Amistad de Oro