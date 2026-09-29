UPC anunció 2° cohorte de Tecnicatura en Cuidado de Personas

En 2027 comenzará la segunda cohorte de la Tecnicatura Universitaria en Cuidado de Personas de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

La propuesta está dirigida tanto a quienes ya trabajan en tareas de cuidado como a quienes desean formarse para desempeñarse profesionalmente en ese campo.

La carrera se dicta en la Facultad de Educación y Salud y tiene una duración de dos años.

Su propuesta aborda el cuidado de personas en distintas etapas y circunstancias de la vida: niños, personas mayores y personas con discapacidad. Lo hace desde una perspectiva de derechos y con enfoque de género.

De este modo, la UPC amplía su oferta pública universitaria en un área de creciente relevancia social y ofrece una formación que reúne conocimientos habitualmente vinculados con distintos ámbitos del cuidado.

Una formación integral

El plan de estudios parte de entender el cuidado como una práctica que requiere conocimientos y competencias específicas.

Por eso, aborda aspectos relacionados con el bienestar, la salud, la autonomía y la calidad de vida de las personas, además de la organización y la dimensión social de las tareas de cuidado.

Entre las asignaturas se encuentran Salud y Bienestar; Nutrición y Alimentación Saludable; Las Prácticas de Cuidado como Construcción Social; Diseño de las Prácticas de Cuidados; Atención Integral y Relacional en el Cuidado de Personas; Higiene y Seguridad en el Cuidado de Personas; Gestión del Tiempo Libre; Gestión de Servicios de Cuidado a Personas; y Ética y Responsabilidad Profesional.

La carrera incluye, además, tres espacios de práctica profesionalizante orientados al trabajo con personas mayores, personas con discapacidad y niños.

Estas instancias permiten vincular los contenidos de la formación con experiencias concretas en distintos ámbitos de intervención.

Profesionalizar la tarea de cuidar

La tecnicatura prepara a sus estudiantes para realizar tareas de asistencia, acompañamiento y cuidado integral en domicilios e instituciones.

También les brinda herramientas para integrarse a equipos multidisciplinarios, participar en programas de promoción de la salud y el bienestar, y contribuir a las redes familiares y comunitarias de apoyo.

La experiencia de la primera cohorte muestra la importancia de esta formación: la mayoría de sus integrantes ya trabaja en el cuidado de personas y encontró en la carrera una oportunidad para ampliar y profesionalizar sus conocimientos.

Así, la propuesta de la UPC busca fortalecer una tarea esencial para el bienestar de las personas, las familias y las comunidades.