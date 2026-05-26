URD San Justo: Falleció en el Hospital hombre baleado en Frontera y otros hechos

Un hombre de 30 años falleció durante la madrugada de este martes en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, luego de haber ingresado con graves heridas de arma de fuego sufridas en la ciudad de Frontera, provincia de Santa Fe.

Se trata de un hombre de 30 años, quien había sido trasladado por su pareja en un vehículo particular hasta el nosocomio local, donde los médicos constataron que presentaba heridas de arma de fuego en la zona dorsal del hemitórax izquierdo y en el miembro inferior izquierdo.

Según el parte médico, las lesiones comprometían dos vértebras y uno de sus pulmones, motivo por el cual fue derivado a terapia intensiva pero a escasas horas se confirmó su fallecimiento.

En el lugar trabajó personal policial de Infantería, CAP y el Superior de Turno.

San Francisco

Aprehendieron a una joven por agredir a una enfermera en el Hospital Iturraspe*.

Una joven de 24 años fue aprehendida durante la madrugada de este martes en el Hospital J. B. Iturraspe de San Francisco, acusada de agredir físicamente a una integrante del personal de salud.

El hecho ocurrió mientras una enfermera asistía a un familiar de la aprehendida.

En tal contexto la aprehendida habría golpeado en el rostro a la enfermera quien fue asistida por personal médico constatándose un hematoma en la cara.

Tras el episodio, personal del CAP procedió a la aprehensión de la joven, que fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.