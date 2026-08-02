Voley de 1° de Club San Jorge subcampeón del Torneo Apertura de la Liga Morterense

El equipo mayor de vóley de Club San Jorge, viajó a Libertad de Sunchales para disputar el segundo juego de la gran final del Torneo Apertura de la Liga Morterense.

En un encuentro muy exigente, las chicas cayeron por 3-0 ante el conjunto local, que se quedó con el título.

Más allá del resultado, nuestras jugadoras coronaron una campaña histórica, alcanzando por primera vez una final de la competencia y logrando un valioso subcampeonato que quedará en la historia del club.

¡Felicitaciones por este enorme torneo! Gracias por representar estos colores con compromiso, esfuerzo y pasión. Este es solo el comienzo de un camino que invita a seguir soñando.