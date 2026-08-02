Porteña sede de dos Torneos Nacionales de Karate

​La localidad se convertirá en el epicentro del karate nacional con la realización de dos jornadas de alto nivel deportivo que convocarán a competidores y delegaciones de todo el país.

​Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la Porteña Asociación Cultural y Deportiva, comenzando el sábado 15 de agosto con el desarrollo de la segunda fecha del Ranking FEDAKKO 2026.

La competencia abarca las categorías cadetes, juveniles y adultos, reuniendo a deportistas desde cinturones naranjas hasta negros. De manera complementaria, durante la jornada se dictará el Seminario Anual de instructores Kyudokan Higa Te.

​La programación continuará el domingo 16 de agosto con la celebración del 55.° Torneo Argentino Jintatsu Higa de Karate Do Shorinryu Kyudokan Higa Te, una de las citas más tradicionales y convocantes de la disciplina a nivel nacional.