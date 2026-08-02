Porteña sede de dos Torneos Nacionales de Karate

La localidad se convertirá en el epicentro del karate nacional con la realización de dos jornadas de alto nivel deportivo que convocarán a competidores y delegaciones de todo el país.
Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones de la Porteña Asociación Cultural y Deportiva, comenzando el sábado 15 de agosto con el desarrollo de la segunda fecha del Ranking FEDAKKO 2026.
La competencia abarca las categorías cadetes, juveniles y adultos, reuniendo a deportistas desde cinturones naranjas hasta negros. De manera complementaria, durante la jornada se dictará el Seminario Anual de instructores Kyudokan Higa Te.
La programación continuará el domingo 16 de agosto con la celebración del 55.° Torneo Argentino Jintatsu Higa de Karate Do Shorinryu Kyudokan Higa Te, una de las citas más tradicionales y convocantes de la disciplina a nivel nacional.