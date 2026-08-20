Voley de Centro 1° División, en Torneo Internacional de Barrio Parque de Córdoba

Durante todo el fin de semana, Centro estuvo presente en el 4° Torneo Internacional organizado por el club Barrio Parque de Córdoba de categoría Primera División.

Allí las chicas cosecharon dos victorias en las primeras dos jornadas ante Racing y Rivadavia de Córdoba.

Luego, en el último día cayeron ante Municipaldad y La U de Córdoba, no pudiendo acceder a la fase final.

De esta manera redondearon una muy buena experiencia, sumando partidos fuera de la competencia local y frente a nuevos rivales.