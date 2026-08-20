Patín de Bertossi: Participaron de 2° zonal de la Asociación Cuatro Rumbos

El pasado sábado 15 y 16 de agosto la Asociación Cuatro Rumbos llevo a cabo en la ciudad de Rio Tercero el segundo zonal 6 alumnos de la institución lograron su clasificación a los próximos provinciales 2026 quedando dentro de los mejores del podio zonal.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Matheo Martínez categoría B promocional campeón zonal

Ángeles Utrera en categoría c3 9 años campeona zonal

Malena Rosina en categoría Formativa 8 campeona zonal

Lourdes Mattio en categoría formativa 13 campeona zonal

Ticiana Citadini Tercer puesto zonal en categoría c3 12 años

Catalina Utrera cuarto puesto zonal en categoría c3 12 años

Con estos podios logran clasificar y buscarán quedar entre los mejores de la provincia de Córdoba.

La Asociación Cuatro Rumbos es una de las cinco asociaciones que integran la federación cordobesa de patinaje.