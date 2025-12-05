Voley Sub 18 de Centro Campeonas Absolutas de la Liga Morterense

Una nueva categoría del Voley Rojinegro cierra el año como la mejor de la Liga Morterense.

Anoche, en las instalaciones del club San Jorge se disputó el partido por la Final del Absoluto de la Liga Morterense en categoría Sub 18.

Este reunía a los dos equipos campeones a lo largo del año, por un lado el campeón del Torneo Apertura, Nueve de Morteros, y por el otro, Centro, campeón del Torneo Clausura.

Las chicas rojinegras, mostrando un gran nivel se llevaron el partido por 3-1, consagrándose de esta manera campeonas absolutas.

Además, Julieta Sella y Morena Utrera cerraron su etapa formativa jugando su último partido en el Club, por eso la subcomisión de la disciplina les hizo entrega de una camiseta en reconocimiento.