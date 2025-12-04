Club San Jorge presentó detalles de la temporada de Verano 2025-2026

El presidente del Club San Jorge abrió la conferencia de prensa brindando la bienvenida y presentando las principales mejoras realizadas en el predio para esta temporada: renovación del arbolado con la colocación de 10 moras híbridas, incorporación de 4 sombrillas de paja, mantenimiento integral de las dos piletas, baños y quinchos, nuevo piso cerámico en el quincho grande y refacción total de los asadores.

Además, destacó que este año las piletas estuvieron habilitadas desde noviembre para que todos los niveles del Complejo Educativo realicen allí sus clases de Educación Física, en un trabajo conjunto entre el Club y la Fundación.

Luego tomó la palabra el profesor Matías Utrera, responsable de presentar toda la propuesta deportiva de la temporada, que incluye natación competitiva, natación recreativa y la Escuela de Verano coordinada por las profesoras Naira Bravo y Natalia Espil.

Se informó que las inscripciones y pagos se realizan en Secretaría del Club, con valores diferenciados para socios y no socios, y que la cantina del predio estará a cargo de la familia Barros–Ramírez con su servicio “Sabores en Familia”.

Fechas de inicio:

– Natacion Recreativa, viernes 05.

– Natacion Competitiva, martes 09.

– Escuelita deportiva, lunes 22.

Los esperamos para pasar juntos un nuevo Verano en el Santo!