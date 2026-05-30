Zona Rural: Allanamientos con detenciones, secuestro de armas, estupefacientes y elementos sustraídos

​En el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido en un conocido local comercial de la zona, personal de la División Investigaciones de la Patrulla Rural y de la ciudad de Morteros, en conjunto con efectivos de los Destacamentos Balnearia y Brinkmann —dependientes de la Dirección de Patrulla Rural Noreste—, llevaron a cabo una serie de procedimientos estratégicos en las localidades de Colonia 10 de Julio y Colonia Maunier.

​Los operativos se ejecutaron bajo las directivas expresas del Fiscal de Instrucción de la ciudad de Morteros, Dr. Francisco Payges, y la Ayudante Fiscal, Dra. María Paula Sticca.

​Como resultado de los allanamientos ordenados por la Justicia, se logró el secuestro de diversos elementos vinculados a la causa, procediéndose al recupero de mercadería relacionada al hecho, como así también a la incautación de tres armas de fuego —una escopeta calibre 12, un revólver calibre .22 LR marca Bagual y una escopeta calibre 16 con municiones, balanzas, una prensa casera y una importante cantidad de estupefacientes, entre ellos picadura, semillas de cannabis sativa y un ladrillo compactado de marihuana de aproximadamente 680 gramos.

​Durante el despliegue policial se procedió a la detención de tres hombres mayores de edad, quienes fueron puestos de inmediato a disposición del magistrado interviniente. Por el hallazgo de las sustancias, se iniciaron de forma paralela actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, dándose intervención a la FPA.

​El procedimiento estuvo supervisado y fiscalizado en el terreno por el Director de la Patrulla Rural Noreste, Crio. Insp. Lic. Prof. David Colazo.

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Con este tipo de operativos, la Dirección General Patrulla Rural y las dependencias intervinientes reafirman su compromiso en la prevención del delito rural. El constante despliegue de recursos operativos y de investigación no solo busca el esclarecimiento de los hechos, sino tambien dar una respuesta concreta, ágil y efectiva a las demandas de seguridad y tranquilidad de todo el sector agropecuario.