Còrdoba encabeza nueva agenda de integraciòn regional junto a Santa Fe y Entre Rìos

La Provincia de Córdoba encabezó una nueva agenda de integración regional junto a Santa Fe y Entre Ríos, orientada a fortalecer la infraestructura estratégica, modernizar la gestión pública y consolidar herramientas de cooperación entre las provincias de la Región Centro.

La actividad se desarrolló en la sede del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba y estuvo encabezada por el ministro Fabián López y el ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob.

En ese marco, Córdoba y Entre Ríos avanzaron en un Convenio de Colaboración y Asistencia Tecnológica mediante el cual la Provincia compartirá herramientas y experiencias vinculadas a la modernización y digitalización de la gestión pública.

El acuerdo prevé específicamente la transferencia de conocimiento sobre “Proyecta”, una plataforma desarrollada por Córdoba que cuenta con más de trece años de evolución tecnológica y permite monitorear integralmente obras públicas en sus aspectos físicos, administrativos y financieros.

Asimismo, contempla el intercambio de otras herramientas impulsadas por Córdoba, entre ellas sistemas de ciudadano digital, redeterminación automática de precios, subastadores electrónicos, portales de transparencia y aplicaciones vinculadas al seguimiento y control administrativo.

La iniciativa fortalece el posicionamiento de Córdoba como una provincia referente en innovación aplicada a la gestión pública, promoviendo modelos más eficientes, transparentes e integrados para el desarrollo de infraestructura regional.

Paralelamente, Córdoba presentó “Proyecta”, el nuevo Programa de Gestión de Proyectos Provinciales impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, una herramienta tecnológica que permitirá transformar integralmente los procesos vinculados a la obra pública provincial.

La plataforma fue desarrollada para centralizar en un único sistema todas las etapas de gestión de la infraestructura pública, desde la planificación y presupuestación hasta la ejecución, certificación, cierre técnico-administrativo y mantenimiento de las obras.

Además, integrará sistemas ya existentes del Estado provincial, como Expediente Digital, Ciudadano Digital, Compras Públicas, Estadística y Censo, SIAF y ARCA, con el objetivo de optimizar procesos, fortalecer la trazabilidad y mejorar los estándares de control y transparencia.

Entre sus principales innovaciones, “Proyecta” incorporará herramientas de inteligencia artificial y automatización para agilizar la generación documental, validar pliegos y contratos, detectar desvíos en tiempo real y asistir técnicamente en la toma de decisiones.

También permitirá georreferenciar obras, monitorear avances físicos y financieros en tiempo real, administrar digitalmente certificados y garantías contractuales, e incorporar tecnologías de vanguardia como modelos BIM y herramientas de monitoreo de huella de carbono.

La nueva plataforma comenzará a implementarse el 1 de junio de 2026 en toda la Administración Pública Centralizada, consolidando un nuevo modelo de gestión digital de la infraestructura pública provincial.

Durante el encuentro, las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos firmaron un Convenio Marco de Integración y Colaboración para la Infraestructura de la Región Centro, destinado a coordinar políticas y acciones comunes vinculadas al desarrollo regional.

El acuerdo contempla la articulación de proyectos conjuntos en materia de infraestructura vial, hidráulica, energética, saneamiento, transporte y conectividad, además de promover el intercambio de información técnica y financiera y la gestión coordinada de recursos hídricos y cuencas compartidas.