Iluminaron cartel de ingreso por Ruta 1 a Colonia Vignaud

Con motivo de la edición 83° de la peregrinación al santuario de María Auxiliadora y de los festejos patronales de Colonia Vignaud, el fin de semana pasado se inauguró la iluminación solar led en los carteles ubicados en los cardinales norte y sur sobre Ruta 1, previos al ingreso del acceso a la localidad.

Se realizo la colocación de 4 luces led solares de 150 watts que fueran adquiridas por el municipio y nuestra Cooperativa ejecutó la mano de obra, aportando personal de redes, materiales y herramientas.

Una obra de gran importancia porque ubica geográficamente el punto de acceso.