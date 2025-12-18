Córdoba presentó ante UNESCO lineamientos que lleva adelante en materia educativa

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación en América Latina y el Caribe (IIPE UNESCO ALC) llevó adelante el evento regional “Niveles intermedios: entre la política y el aula. Claves para fortalecer su eficacia en América Latina”, que reunió a especialistas y autoridades educativas de la región para debatir cómo fortalecer el rol de los niveles intermedios en los sistemas educativos.

En tal marco, Córdoba estuvo presente a través del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y presentó los lineamientos principales que lleva adelante la Provincia en materia de supervisión educativa, fortalecer el liderazgo y consolidar comunidades de aprendizaje que conecten política y práctica.

Durante la apertura, Alejandra Cardini, Jefa de Oficina en funciones del IIPE UNESCO en ALC, resaltó la relevancia de este sector en la gobernanza educativa.

“Los actores intermedios son claves en la gestión de las reformas y los cambios educativos, pero históricamente han sido desatendidos, tanto por la investigación como por la planificación política”, explicó.

A continuación, Beatriz Pont, Jefa de Equipo de Formación Global del IIPE UNESCO, planteó la necesidad de resignificar el papel de estos actores en el contexto educativo actual y destacó que, con el apoyo necesario, pueden convertirse en un eslabón clave para la mejora educativa a través de un rol de liderazgo pedagógico focalizado en los resultados de las escuelas como centros de aprendizaje.

En detalle, la participación del Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba aportó una mirada concreta sobre las políticas que la provincia viene desarrollando para reforzar la supervisión educativa y la articulación entre el nivel central y los territorios.

“Las políticas se diseñan, se implementan y se evalúan. En Córdoba venimos desarrollando distintas experiencias de trabajo con los sectores intermedios del sistema educativo. Una de ellas es la supervisión, donde buscamos entramar lo que ocurre en el territorio, enriquecerlo con marcos conceptuales y proyectar la mejora poniendo siempre a la escuela en el centro”, señaló Ferreyra.

El Ministro también profundizó en el enfoque provincial de formación y acompañamiento a docentes y directivos: “Apuntamos al desarrollo profesional, al fortalecimiento del liderazgo y al vínculo con la comunidad, con una gestión transversal que permite que las cosas sucedan en el territorio. Con el acompañamiento del IIPE, venimos avanzando en un plan co-creado que se adapte a cada lugar”.

También destacó la centralidad de fomentar el aspecto pedagógico en la política educativa provincial desde una visión situada. “Trabajamos en un plan que impulsa tanto la formación como la acción, y donde el liderazgo es clave en este proceso de reorganización”, cerró el ministro Ferreyra.



El intercambio permitió poner en diálogo la experiencia de Córdoba con la de otros países, generando aprendizajes compartidos para seguir fortaleciendo a los niveles intermedios como actores que posibilitan una mejor articulación entre la política educativa y lo que sucede en las escuelas.

La grabación completa ya está disponible en el sitio del IIPE UNESCO en ALC.

Sobre el IIPE UNESCO

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE UNESCO) es un ferviente defensor de la educación de calidad equitativa e inclusiva para todas las personas. En sus seis décadas de historia, el Instituto trabajó con países de todo el mundo para imaginar e implementar planes y políticas educativas.

Mediante una combinación única de formación, cooperación técnica, gestión y movilización de conocimientos, el IIPE apoya a los ministerios de educación y a sus socios en el uso de las herramientas e innovaciones más recientes para el planeamiento y la gestión.