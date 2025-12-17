Directores y docentes de Escuelas Rurales concluyen cursado de postítulo y posgrado

Durante el mes de diciembre, más de 180 directores y docentes de escuelas rurales de la provincia concluyen el cursado del postítulo y posgrado “Educación en territorios rurales: políticas, prácticas y desafíos para la enseñanza en aulas de sección múltiple”, una propuesta formativa desarrollada durante el segundo semestre del año. La presentación de los trabajos finales está prevista para febrero de 2026.

Se trata de la primera cohorte de esta iniciativa, diseñada a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, a través de ña Dirección General de Educación Superior y la Unidad Transversal de Coordinación de Educación Rural e Intercultural Bilingüe y la Secretaría de Arte, Ciencia y Tecnología de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

La articulación entre la Universidad Provincial de Córdoba y el Ministerio de Educación habilita que los docentes que cuentan con titulación de grado y realicen el trabajo final correspondiente, puedan acceder a una certificación de posgrado. Es decir, este trayecto formativo constituye un antecedente valioso para la carrera docente como así también para el ámbito académico.

La propuesta, de carácter gratuito y abierto, tuvo como objetivo fortalecer la formación continua de directivos y docentes que se desempeñan en contextos rurales, atendiendo a las particularidades pedagógicas, institucionales y territoriales de las escuelas de sección múltiple.

En ese marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó que “esta propuesta forma parte del compromiso que el Gobierno de la provincia de Córdoba sostiene con el desarrollo profesional de los docentes del ámbito rural”. Asimismo, señaló que “la expectativa es poder avanzar el próximo año con una segunda cohorte, para lo cual se ha convocado a distintos Institutos Superiores de Formación Docente a participar de una consulta curricular que permitirá enriquecer y mejorar esta y otras propuestas formativas a partir de su experiencia y saberes específicos”.

Por su parte, la rectora de la UPC, María Julia Oliva Cuneo afirmó que “Desde la Universidad Provincial de Córdoba entendemos que la formación de posgrado debe dialogar con las realidades concretas de los territorios. Este postítulo es el resultado de una articulación virtuosa con el Ministerio de Educación, que pone en valor los saberes de las y los docentes rurales, fortalece sus prácticas y consolida una propuesta académica comprometida con la educación pública y el desarrollo territorial”.

El cursado incluyó cuatro módulos de contenidos y un espacio de trabajo transversal, con instancias de clases sincrónicas y actividades asincrónicas, desarrolladas entre los meses de agosto y diciembre de 2025. La propuesta promovió el intercambio de experiencias, la reflexión pedagógica y la construcción colectiva de saberes situados, en diálogo con las realidades y desafíos propios de los territorios rurales.