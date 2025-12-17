Ministerio de Educación consolida vínculos con los Gobiernos Locales

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, firmó convenios de vinculación y cooperación con los gobiernos locales de Estación General Paz, Berrotarán, Miramar de Ansenuza y Los Reartes, con el propósito de avanzar en acciones conjuntas que posibiliten a las comunidades fortalecer la oferta formativa vinculada a la educación técnica y profesional, promover prácticas en entornos socioproductivos y mejorar las oportunidades laborales para las juventudes y personas adultas.

Los acuerdos establecen líneas de trabajo articulado entre la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio y los gobiernos locales, orientadas a dinamizar el desarrollo territorial y garantizar más y mejores propuestas de formación para que las y los cordobeses puedan estudiar y trabajar en sus lugares de origen.

Al hacer uso de la palabra, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, afirmó: “Creemos profundamente en una Córdoba que se sigue desarrollando desde cada localidad. Estos convenios son una muestra concreta de un Estado presente, que dialoga con los municipios y acompaña a sus jóvenes para que puedan construir su proyecto de vida con una educación de calidad y ligada al trabajo”.

Por su parte, la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano, destacó: “Esta agenda común con los municipios y comunas es clave: potencia lo que cada territorio sabe hacer, genera nuevas oportunidades y fortalece la vinculación entre educación y producción. Cuando la comunidad participa, la educación avanza”.

A su vez, las autoridades locales celebraron la firma de los acuerdos, subrayando su impacto beneficioso para el desarrollo de cada comunidad. Ángel Darío Arata, intendente de Estación General Paz: “Estas acciones amplían el horizonte de nuestras y nuestros jóvenes. Apostar a la educación es apostar al futuro de nuestra región”.

Federico Soto, intendente de Berrotarán, añadió: “Este convenio nos permite sumar propuestas concretas para que nuestros estudiantes se formen y trabajen aquí, en su lugar”. Gerardo Cicarelli, intendente de Miramar de Ansenuza: “Este acuerdo nos permite seguir proyectando una Miramar que crece con educación, turismo y trabajo. Acompañar la formación de nuestras y nuestros jóvenes es apostar al futuro de toda la región Ansenuza”.

María Inés Ramello, presidenta comunal de Los Reartes, cerró: “Queremos que cada vecino tenga oportunidades de crecimiento sin tener que irse. La educación es el camino”.

Con estas nuevas alianzas, Córdoba continúa consolidando políticas públicas que promueven la inclusión educativa, la profesionalización del talento local y el arraigo de las nuevas generaciones, generando impacto social y productivo en todos los rincones de la Provincia.