Educación: Oficializan actualización integral para la Educación Técnica ciclo lectivo 2026

El Ministerio de Educación de Córdoba oficializó una actualización integral para la Educación Superior Técnica del sistema provincial, que comenzará a implementarse en el ciclo lectivo 2026.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 83/2025, firmada por las secretarías de Educación; Fortalecimiento Institucional y Educación Superior; e Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación.

Este nuevo marco forma parte del programa TransFORMAR@Cba, orientado a modernizar las propuestas académicas, fortalecer las trayectorias estudiantiles y vincular la formación técnica con las demandas productivas de cada región.

La resolución ratifica la vigencia de los planes y diseños curriculares actuales para todas las tecnicaturas superiores, e incorpora un conjunto de acciones obligatorias para los Institutos Superiores de Formación Técnica (ISFT) durante 2026. Entre ellas:

Revisión del PEI y elaboración del Proyecto de Mejora Institucional 2026, centrado en aprendizajes.

Implementación de trayectos formativos con certificaciones intermedias reconocidas oficialmente por el Ministerio.

Fortalecimiento de capacidades profesionales, con énfasis en competencias técnicas y resolución de problemas.

Incorporación transversal de contenidos de oralidad, lectura, escritura y ciudadanía digital en todas las unidades curriculares.

Inclusión de saberes de alfabetización académica y ciencias de la computación desde primer año.

Intensificación del inglés técnico o idiomas específicos según cada tecnicatura.

Desarrollo de acciones de bienestar educativo, convivencia y autocuidado.

Aplicación del nuevo Régimen Académico Marco (RAM) en carácter experimental.

La resolución también establece que las instituciones deberán trabajar activamente en el territorio, a través de las Coordinaciones Locales de Educación, y participar en instancias de actualización curricular.

Certificaciones intermedias: una nueva puerta a la empleabilidad

El Anexo I incorpora más de 25 certificaciones intermedias que podrán otorgarse dentro de las tecnicaturas superiores.

Entre ellas se incluyen: Anfitrión Turístico, Asistente en Operaciones Logísticas, Organizador de Operaciones Hoteleras, Auxiliar Técnico en Energías Renovables, Instalador de Sistemas Eléctricos, Asistente Óptico, Programador, Asistente en Relevamiento de Riesgos, entre otras.

Estas acreditaciones buscan acortar los tiempos de inserción laboral y responder a las necesidades productivas de sectores como turismo, logística, alimentos, biotecnología, informática, seguridad laboral, vialidad y tecnología 4.0.

Ciclo Propedéutico obligatorio desde marzo de 2026

Otra de las novedades es la creación del Seminario de Ingreso a la Educación Superior (SIES), obligatorio para todos los estudiantes que inicien una tecnicatura en 2026.

Se dictará en modalidad combinada durante marzo y estará compuesto por tres módulos:

1. Ser Técnico (25 horas) 2. Prácticas del lenguaje: oralidad, lectura y escritura (35 horas) 3. Resolución de situaciones problemáticas (35 horas)

La aprobación del seis será requisito indispensable para regularizar el primer año de la carrera.

La resolución incorpora tres formatos de prácticas para fortalecer el vínculo entre formación y empleo:

• Modelo Dual, formación compartida entre el instituto superior y empresas u organizaciones. • Modelo de Alternancia, que combina períodos de estudio y trabajo. • Pasantías educativas supervisadas, orientadas a la aplicación de saberes en entornos reales.

Estas prácticas no generan relación laboral, buscan ampliar la empleabilidad y fortalecer las competencias profesionales.

Instituciones Precursoras: faros de innovación

El Anexo IV define las instituciones “Precursoras”, que implementarán innovaciones avanzadas del programa durante 2025 y 2026.

Entre ellas se encuentran el Politécnico Córdoba; la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza, de Río Cuarto; la Escuela Superior de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, de Villa María; la Escuela de Bellas Artes Raúl Villafañe, de San Francisco; entre otros institutos de capital y el interior provincial.

Estas instituciones desarrollarán proyectos interdisciplinarios, prácticas duales, certificaciones ampliadas y una mayor participación estudiantil.

Con esta resolución, el Ministerio de Educación avanza hacia un modelo de Educación Superior Técnica más integrado, moderno y articulado con el mundo del trabajo, con foco en la alfabetización académica, la tecnología, la resolución de problemas y el fortalecimiento territorial.

El año 2026 será un período clave de implementación, evaluación y ajustes para consolidar un sistema formativo alineado con el desarrollo productivo y social de Córdoba.