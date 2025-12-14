Reafirman compromiso con la transformación digital educativa 

El ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, participó del encuentro de cierre anual de Generación Única – Alianza Público-Privada Multisectorial, realizado el martes 2 de diciembre en el Salón Blanco de la Secretaría de Educación de la Nación.

La iniciativa constituye un espacio de articulación federal orientado a impulsar la transformación digital en el sistema educativo, promover la innovación pedagógica y ampliar las oportunidades de aprendizaje para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país.

Durante la jornada se presentaron los avances alcanzados en el marco de la Hoja de Ruta 2019–2025, con un balance de las experiencias desarrolladas en distintas jurisdicciones educativas. En ese contexto, se destacaron las políticas prioritarias que lleva adelante la Provincia de Córdoba, enfocadas en garantizar trayectorias escolares completas, fortalecer la inclusión digital y promover la formación docente continua.

El encuentro contó con la participación presencial de más de 80 referentes, entre ellos el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, autoridades de ministerios provinciales, representantes de organismos multilaterales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y jóvenes que integran el Consejo Asesor de Generación Única.

Al cierre de la actividad, el ministro Ferreyra subrayó el valor de la innovación como política pública y señaló que la transformación digital debe pensarse de manera integral. “No se trata solo de incorporar tecnología, sino de mejorar las condiciones para enseñar y aprender en todas las escuelas, con más equidad y con una mirada de futuro para nuestras y nuestros estudiantes”, expresó. Además, celebró la consolidación de este espacio federal de trabajo conjunto, que busca garantizar oportunidades educativas en todo el territorio nacional.

Finalmente, el titular de la cartera educativa provincial remarcó la importancia de dar continuidad al trabajo articulado con el Gobierno nacional y con los diversos actores que conforman el ecosistema educativo y tecnológico, como condición fundamental para profundizar los procesos de innovación y transformación del sistema educativo argentino.