Municipio brindó amplio detalle de actividades en el mes de las Fiestas Patronales

En la mañana de este lunes 1 de junio, autoridades municipales presentaron el cronograma completo de actividades del mes de junio, en el marco de los festejos por las fiestas patronales de San Juan Bautista.

Para destacar, el miércoles 24, se realizarán entre otras actividades:

– Izamiento pabellón nacional en cuartel de Bomberos Voluntarios.

– Izamiento bandera nacional en Plaza San Martín.

– Procesión, misa y quema del hombre viejo, Parroquia San Juan Bautista.

– Festejos Patronales en Parque Central.

Además de una amplia grilla de eventos durante todo el mes que pueden conocerse detalladamente a través de las redes sociales y sitio web del Municipio.

Programa